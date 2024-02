Serie C Girone C: il Foggia vince 3-2 sul Monopoli in inferiorità numerica. I risultati finali e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C. Il Foggia vince 3-2 in casa sotto di un uomo dal minuto 48′, quando Silvestro viene espulso al minuto 48′. Tre punti d’oro che gli permettono di staccare la Turris in classifica e portarsi a 29. Un gol a testa in Benevento-Audace Cerignola.

Di seguito i finali e la classifica aggiornata:

Benevento-Audace Cerignola 1-1 (Capellini 24′; Capomaggio 80′)

Foggia-Monopoli 3-2 (Ardizzone 14′; Ercolani 26′; Santaniello 37′; viteritti 62′; Gagliano 75′)

CLASSIFICA

Juve Stabia 55

Picerno 49

Avellino 45

Benevento 45

Taranto 45

Casertana 44

Crotone 42

Audace Cerignola 37

Latina 37

Sorrento 36

Giugliano 36

Messina 35

Potenza 32

Catania 31

Foggia 29

Turris 25

Monopoli 23

Virtus Francavilla 22

Brindisi 17

Monterosi 16