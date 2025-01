Serie C Girone C: il Crotone non va oltre l’1-1 con la Cavese, vince la Juventus U23. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C. Chances per il Crotone. I calabresi affrontano, in casa, una Cavese in difficoltà e una ipotetica vittoria potrebbe permettere ai padroni di casa di mettere pressione alle rivali appena sopra in classifica. Sfida delicata, invece, quella tra Juventus U23 e Casertana. Entrambe si ritrovano in una zona calda di classifica e sono a caccia dei tre punti per ripartire al meglio.

I risultati finali:

Crotone-Cavese 1-1 (Vitale 7′; Sorrentino 12′)

Juventus U23-Casertana 1-0 (Guerra 80′)

CLASSIFICA

Benevento – 40

Monopoli – 38

Avellino – 35

Potenza – 35

Audace Cerignola – 35

Crotone – 33

Catania – 31

Giugliano – 30

Picerno – 28

Trapani – 28

Sorrento – 27

Foggia – 25

Cavese – 25

Altamura – 23

Juventus U23 – 18

Latina – 20

Casertana – 20

ACR Messina – 16

Turris – 11

Taranto – 3