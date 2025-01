Serie C Girone C: Emmausso affonda il Latina e regala i tre punti al Foggia. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 1-0 Foggia-Latina, match della 23esima giornata del Girone C di Serie C. Nonostante le reti inviolate, allo “Zaccheria” non sono mancate le occasioni. Rossoneri salvati da un super Perina, protagonista prima sul colpo di testa ravvicinato di Ekuban e poi sul tiro dalla distanza di Improta. I padroni provano a rendersi pericolosi e al 32′ Millico impegna Zacchi sul palo più lontano. I pugliesi continuano a crescere e al 40′, dopo una bellissima azione, Murano calcia a botta sicura e Vona salva i nerazzurri.

Nella ripresa, Emmausso al 50′ firma immediatamente il gol del vantaggio per i padroni di casa. Successivamente gli ospiti provano ad avanzare offensivamente ma senza riuscire a rimettere in equilibrio il tutto. Il match scivola al triplice fischio sul punteggio di 1-0.

CLASSIFICA

Monopoli – 44 punti

Benevento – 44 punti

Audace Cerignola – 42 punti

Avellino – 40 punti

Potenza – 39 punti

Crotone – 36 punti

Picerno – 33 punti

Catania – 32 punti

Trapani – 32 punti

Giugliano – 31 punti

Cavese – 28 punti

Sorrento – 28 punti

Altamura – 28 punti

Foggia – 28 punti

Juventus U23 – 27 punti

Latina – 26 punti

Casertana – 20 punti

Messina – 19 punti

Turris – 13 punti

Taranto – 3 punti