Serie C Girone C: cade la Juventus U23, in casa del Crotone termina 2-1. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Crotone e Juventus U23. Partono decisamente meglio i padroni di casa. Il Crotone, infatti, spinge fin dai primi minuti di gioco, con i bianconeri che cercano di chiudersi e di difendere. I padroni di casa, però, riescono a trovare la via della rete: Guerini al 22′ insacca in rete il gol del vantaggio. Nella ripresa vanno in rete Oviszach e Guerra, per il definitivo 2-1 finale.

CLASSIFICA

Benevento 33

Monopoli 28

Audace Cerignola 26

Picerno 25

Potenza 25

Avellino 25

Crotone 25

Giugliano 24

Catania 24

Trapani 24

Sorrento 21

Cavese 20

Altamura 19

Casertana 16

Foggia 14

Latina 14

ACR Messina 13

Turris 10

Juventus U23 7

Taranto 3