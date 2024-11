Serie C Girone C: al Sorrento basta Bolsius, Messina sconfitto 1 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude il match della 16esima giornata di Serie C tra Messina e Sorrento. I siciliani non riescono a muovere la classifica e perdono 1 a 0 davanti ai propri tifosi. Decisiva la rete di Bolsius firmata al 58′, che permette ai campani di rimanere attaccati in piena zona play-off. Il Messina, invece, resta quart’ultimo a quota 13.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Benevento 33

Monopoli 28

Audace Cerignola 26

Picerno 25

Potenza 25

Avellino 25

Crotone 25

Giugliano 24

Catania 24

Sorrento 24

Trapani 24

Cavese 20

Altamura 19

Casertana 16

Foggia 14

Latina 14

ACR Messina 13

Turris 10

Juventus U23 7

Taranto 3