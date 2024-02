Serie C Girone B: Perugia da playoff, Juventus U23 sconfitta 2 a 0. La classifica aggiornata

Il match della 28esima giornata del Girone B di Serie C tra Perugia e Juventus U23 termina con il risultato di 2 a 0. I padroni di casa tornano alla vittoria grazie alle reti di Sylla e Lewis: tre punti importantissimi per la formazione umbra in chiave playoff.

Di seguito la classifica aggiornata:

Cesena 71

Torres 59

Carrarese 49

Perugia 49

Gubbio 47

Pescara 44

Rimini 38

Juventus U23 37

Pineto 36

Arezzo 35

Entella 34

Vis Pesaro 32

Lucchese 32

Ancona 30

Spal 29

Sestri Levante 28

Recanatese 27

Olbia 21

Fermana 19