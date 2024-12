Serie C Girone B: notte fonda per la Spal, il Pontedera vince 5 a 1. Arezzo-Entella termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match di stasera iniziati alle ore 20:30 e validi per la 17esima giornata del Girone B di Serie C. Di seguito i risultati finali:

AREZZO-ENTELLA 1-1 / La formazione toscana va a riposo avanti di una rete grazie alla firma di Guccione, che sfrutta l’assist di Tavernelli al 34′. I liguri, in dieci per via dell’espulsione di Castelli al 41′, nella ripresa sfornano una prova di forza e pareggiano con il gol di Franzoni al 70′.

PONTEDERA SPAL 5-1 / Successo straripante per i toscani, che sbloccano la gara con la rete di Pietra al 15′. Nella ripresa Pretato e Cerretti calano il tris, El Kaddouri lascia i biancoazzurri in dieci e Ianesi firma il poker. All’86’ la Spal realizza il gol della bandiera con D’Orazio, ma due minuti dopo i padroni di casa segnano il 5 a 1 con Ladinetti.

CLASSIFICA

Pescara – 39 punti

Ternana – 36 punti

Entella – 34 punti

Torres – 29 punti

Vis Pesaro – 29 punti

Arezzo – 26 punti

Pianese – 24 punti

Rimini – 24 punti

Campobasso – 23 punti

Pineto – 23 punti

Gubbio – 21 punti

Carpi – 21 punti

Perugia – 19 punti

Ascoli – 18 punti

Pontedera – 16 punti

Lucchese – 17 punti

SPAL – 17 punti

Sestri Levante – 13 punti

Milan U23 – 12 punti

Legnago Salus – 9 punti