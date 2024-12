Serie C Girone C: tris Sorrento al Giugliano, pari tra Monopoli e Avellino. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match di stasera iniziati alle ore 20:30 e validi per la 17esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

MONOPOLI-AVELLINO 1-1 / Si decide tutto nel primo tempo. Al vantaggio dei campani firmato da De Cristofaro, i pugliesi rispondono con Yabre.

SORRENTO-GIUGLIANO 3-0 / I padroni di casa rientrano negli spogliatoi con un doppio vantaggio grazie ai sigilli di Cuccurullo e Di Somma. Nella ripresa il sigillo di Musso all’84’ chiude la pratica.

CLASSIFICA

Benevento – 34 punti

Audace Cerignola – 30 punti

Monopoli – 29 punti

Sorrento – 27 punti

Avellino – 26 punti

Crotone – 26 punti

Potenza – 26 punti

Picerno – 25 punti

Catania – 25 punti

Giugliano – 24 punti

Trapani – 24 punti

Altamura – 22 punti

Cavese – 21 punti

Foggia – 18 punti

Casertana – 17 punti

Latina – 17 punti

ACR Messina – 16 punti

Turris – 11 punti

Juventus U23 – 8 punti

Taranto – 3 punt