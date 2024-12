Repubblica: “Trapani a due facce il calcio piange il basket invece ride”

Un Trapani sportivo dalle due facce emerge dalle cronache odierne de La Repubblica. Da una parte, la Trapani Shark, che sta vivendo un momento d’oro nella Serie A di basket, balzata al secondo posto in classifica dopo una vittoria emozionante contro Cremona. Dall’altra, il Trapani calcio, impantanato in una crisi profonda, reduce dalla sconfitta con l’Altamura e con un futuro incerto per allenatore e dirigenza.

Basket: il sogno granata

La Trapani Shark ha confermato il suo momento magico con una vittoria per 77-73 contro Cremona dopo un supplementare, nonostante le pesanti assenze di Petrucelli e Yeboah. La squadra, pur acciaccata, ha mostrato una grande maturità, rimontando uno svantaggio di 11 punti e candidandosi per un posto nelle final-eight di Coppa Italia.

Come sottolinea La Repubblica, l’unico episodio spiacevole è stato l’allontanamento del presidente Valerio Antonini, sanzionato dagli arbitri per essersi avvicinato troppo al campo. Ma il massimo dirigente ha saputo trarre il meglio dalla situazione, seguendo gli ultimi minuti in mezzo agli ultras, dimostrando vicinanza e passione.

Calcio: una crisi che pesa

Ben diverso lo scenario per il Trapani calcio, che appare in piena difficoltà. La sconfitta contro l’Altamura ha evidenziato una squadra confusa e in cerca di identità, schierata con tre moduli diversi nella stessa partita. Il Benevento, primo in classifica, dista 10 punti e nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto al Provinciale.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente Valerio Antonini sembra intenzionato a prendere decisioni drastiche. Il direttore sportivo Andrea Mussi è ormai ai saluti, con Pietro Dell’Orzo, attuale ds del settore giovanile, pronto a subentrare ad interim. Anche l’allenatore Salvatore Aronica, dopo un inizio promettente, è nuovamente sotto pressione. Convocato ieri in sede, ha ottenuto una fiducia a tempo, ma il ko con l’Altamura potrebbe rappresentare il punto di non ritorno.

Due destini opposti

Mentre il basket regala alla città sogni di gloria, il calcio vive un momento buio, costretto a fare i conti con la delusione di una tifoseria che attende un rilancio. Trapani si trova così sospesa tra euforia e amarezza, simbolo di quanto lo sport possa essere al contempo un rifugio di gioia e un banco di prova per superare le difficoltà.