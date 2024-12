Taranto, si avvicina l’era Campbell: nelle prossime ore verrà presentata la fideiussione

Mercoledì potrebbe aprirsi un nuovo capitolo per il Taranto, attualmente ultimo e con già 10 punti di penalizzazione nel Girone C di Serie C. Il neo proprietario, Mark Campbell, dovrebbe presentarsi in città con la nuova fideiussione da recapitare alla Lega Pro per essere esaminata: se accettata, si assisterebbe dunque al cambio societario. Secondo “Antenna Sud” Francesco Ghelfi dovrebbe assumere il ruolo di direttore generale mentre il belga Nils Vanneste sarà il nuovo direttore sportivo.

