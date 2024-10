Serie C Girone B: Lucchese sconfitta 3 a 1, il Pescara di Baldini è sempre più primo. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match tra Lucchese e Pescara, posticipo della 11esima giornata del Girone B di Serie C. Gli uomini di Baldini ottengono tre punti pesantissimi vincendo per 3 a 1, grazie all’autogol al 1′ di Palmisani sul tiro di Merola, il quale realizza il raddoppio al 32′ su calcio di rigore. Sei minuti dopo la formazione ospite cala il tris con Tonin, che sfrutta il secondo tiro dagli undici metri concesso al Pescara. Nella ripresa ai padroni di casa non basta la firma di Magnaghi per fermare la corsa dei biancoazzurri, primi in classifica e con la gara contro il Milan Futuro da recuperare.

Di seguito la classifica aggiornata:

1. Pescara – 26 punti*

2. Ternana – 22 punti

3. Arezzo – 22 punti

4. Torres – 22 punti

5. Entella – 22 punti

6. Campobasso – 18 punti

7. Vis Pesaro – 16 punti

8. Pianese – 16 punti

9. Gubbio – 15 punti

10. Rimini – 14 punti

11. Perugia – 13 punti

12. Lucchese – 12 punti

13. Pineto – 11 punti

14. Carpi – 11 punti

15. Pontedera – 11 punti

16. Sestri Levante – 10 punti

17. Ascoli – 8 punti

18. Spal – 7 punti

19. Legnago Salus – 6 punti

20. Milan U23 – 6 punti*

*Una partita in meno