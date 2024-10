Di Marzio: “Caos Foggia, Capuano presenta le dimissioni ma Canonico vuole respingerle. La situazione”

Clima tutt’altro che sereno in casa Foggia. Dopo la sconfitta odierna per 2 a 1 in casa del Sorrento, il tecnico Ezio Capuano ha annunciato a sorpresa di volersi dimettere. La sua decisione – riporta Gianluca Di Marzio su Lacasadic.com – ha spiazzato la società, che valuta la situazione. Tra la notte di oggi, domenica 27 ottobre e la mattina di domani, lunedì 28 ottobre, il presidente Nicola Canonico incontrerà l’allenatore per fare il punto della situazione, ma l’intenzione del numero uno rossonero è di voler respingere le dimissioni di Capuano.

