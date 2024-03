Serie C Girone B: frenata per il Gubbio, il Sestri Levante vince 3 a 1 e scappa dalla zona rossa. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match della 33esima giornata del Girone B di Serie C tra Sestri Levante e Gubbio. I padroni di casa vincono per 3 a 1. Gara sbloccata da Forte a cui segue l’autogol di Oliana. Nel secondo tempo i padroni di casa ritornano in vantaggio con Candriano e chiudono la pratica con Sandri: tre punti importantissimi per il Sestri Levante che si allontanano dalla zona playout.

CLASSIFICA

Cesena 80

Torres 69

Carrarese 60

Perugia 58

Gubbio 51

Pontedera 47

Pescara 45

Arezzo 44

Juventus U23 42

Rimini 41

Lucchese 40

Pineto 39

Virtus Entella 38

Sestri Levante 38

Spal 35

Ancona 34

Vis Pesaro 33

Recanatese 30

Olbia 25

Fermana 22