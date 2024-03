Serie C Girone B: Cesena inarrestabile, 4-0 all’Entella per continuare la fuga. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone B. Cesena inarrestabile, 4-0 all’Entella e continua la fuga al primo posto in classifica. Nessuna rete in Pineto-Carrarese.

Di seguito i finali e la classifica aggiornata:

Cesena-Entella 4-0 (Kargbo 31′, 44′, 72′; Shpendi 34′)

Pineto-Carrarese 0-0

CLASSIFICA

Cesena 74

Torres 59

Carrarese 52

Perugia 49

Gubbio 47

Pescara 44

Rimini 39

Juventus U23 37

Pineto 36

Arezzo 35

Entella 34

Vis Pesaro 32

Lucchese 32

Ancona 30

Spal 29

Sestri Levante 28

Recanatese 27

Olbia 21

Fermana 19