Serie C Girone B: botta e risposta in Entella-Rimini, avanti l’Ascoli. I risultati parziali

Terminano i match di Serie C Girone B con inizio ore 15.00. Gara importante quella tra Arezzo e Vis Pesaro. Le due formazioni si trovano a pari punti in classifica. Grande occasione per i padroni di casa con gli ospiti che arrivano da uno stop subito nell’ultimo turno. Mentre l’Entella attende il Rimini, l’Ascoli affronta in trasferta la Pianese in un match molto simile a quello tra Arezzo e Vis Pesaro.

I risultati parziali

Arezzo-Vis Pesaro 0-0

Entella-Rimini 1-1 (Franzoni 3′; Piccoli 17′)

Pianese-Ascoli 0-1 (Forte 35’)