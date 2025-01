Serie C Girone A: 1-1 in Pro Patria-Giana Erminio, in vantaggio la Pro Vercelli. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone A con inizio ore 15.00. Gara delicata quella tra Pro Patria e Giana Erminio, con i padroni di casa obbligati a raggiungere la vittoria. Situazione meno complessa per la Giana Erminio che è leggermente fuori dalle zone calde ma non può permettersi passi falsi. Simile la sfida tra Pro Vercelli e Lumezzane, con gli ospiti reduci da un periodo significativamente negativo e sono chiamati al riscatto.

I risultati parziali:

Pro Patria- Giana Erminio 1-1 (Somma 7′; Stuckler 36’)

Pro Vercelli-Lumezzane 1-0 (Iotti 12′)