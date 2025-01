Serie C Girone C: Avellino beffato, il Giugliano pareggia nel finale. Reti bianche a Torre del Greco. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse le partite valide per la 21esima giornata del Girone C di Serie C e iniziate alle ore 17:30. Di seguito i risultati finali:

GIUGLIANO-AVELLINO 1-1 / Il derby campano si conclude in parità. Primo tempo molto combattuto e chiuso, mentre nella ripresa cambiano i ritmi. Ci pensa Sounas a sbloccare la gara, ma all’89’ Masala segna la rete del pareggio e beffa gli ospiti.

TURRIS-POTENZA 0-0 / Reti a Torre del Greco in un match molto equilibrato. Le due squadre escono dal confronto con un punto a testa.

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 43 punti

Monopoli – 41 punti

Audace Cerignola – 38 punti

Avellino – 36 punti

Potenza – 36 punti

Crotone – 33 punti

Giugliano – 31 punti

Catania – 31 punti

Picerno – 28 punti

Trapani – 28 punti

Sorrento – 27 punti

Cavese – 25 punti

Foggia – 25 punti

Altamura – 23 punti

Latina – 23 punti

Juventus U23 – 21 punti

Casertana – 20 punti

ACR Messina – 16 punti

Turris – 12 punti

Taranto – 3 punti