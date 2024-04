Serie C Girone A: vittoria pesante del Renate, Mantova sconfitto 2 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 2 a 0 il match tra Renate e Mantova, valevole per la 35esima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa vincono 2 a 0 grazie al gol di Bocalon realizzato nel primo tempo e alla rete di Sorrentino realizzata nella ripresa. Sconfitta indolore per gli uomini di Possanzini dopo aver festeggiato nell’ultimo turno la vittoria in campionato e il ritorno in Serie B.

CLASSIFICA

Mantova 79

Padova 70

Vicenza 61

Triestina 60

Atalanta U23 55

Legnago 54

Giana Erminio 50

Pro Vercelli 47

Lumezzane 46

Trento 45

Virtus Verona 44

Renate 44

Albinoleffe 43

Pro Patria 43

Arzignano 40

Pergolettese 38

Fiorenzuola 37

Novara 36

Pro Sesto 28

Alessandria 19