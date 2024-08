Serie C Girone A: Vicenza e Giana Erminio si dividono la posta, il match termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone A tra Vicenza e Giana Erminio. A sbloccare il match ci pensa Ferri al 21′, con gli ospiti che passano in vantaggio. Morra, però, non ci sta e la riprende al 38′ regalando l’1-1 ai padroni di casa. Nel secondo tempo poche emozioni e nessuna rete.

CLASSIFICA

Triestina – 3

Caldiero Terme –3

Alcione Milano – 3

Lumezzane- 3

Lecco -3

Renate- 3

Novara – 1

Feralpisalò – 1

Vicenza -1

Giana Erminio -1

Albinoleffe -0

Atalanta U23 – 0

Padova -0

Pro Patria -0

Pro Vervelli -0

Trento -0

Pregolettese- 0

Virtus Verona -0

Union Clodiense -0

Arzignano -0