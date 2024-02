Serie C Girone A: super Fall, la Giana Erminio batte il Lumezzane 2 a 1 in rimonta. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match della 28esima giornata del Girone A di Serie C tra Giana Erminio e Lumezzane. I padroni di casa vincono 2 a 1 grazie alla doppietta di Fall nel secondo tempo, in risposta alla rete del vantaggio di Taugourdeau su rigore. La formazione ospite conclude la partita in dieci uomini per l’espulsione di Moscati al 92′.

Di seguito la classifica aggiornata:

Mantova 66

Padova 58

Triestina 46

Vicenza 46

Atalanta U23 45

Lumezzane 41

Legnago 40

Pro Vercelli 38

Virtus Verona 38

Giana Erminio 37

Pro Patria 35

Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 33

Trento 31

Pergolettese 30

Novara 29

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria 17