Serie C Girone A, rimpianti per l’Albinoleffe: Longo sbaglia un rigore, con la Pro Patria termina 0 a 0. La classifica aggiornata

È appena terminata la sfida tra Albinoleffe e Pro Patria, match della sesta giornata del Girone A di Serie C. Il match si è concluso con il risultato di 0 a 0. Nel primo tempo l’unica vera occasione è stata creata dai padroni di casa con Longo, il quale fallisce il vantaggio sbagliando un calcio di rigore per via della parata di Rovida. Partita blanda anche nella ripresa, dove gli ospiti si rendono veramente pericolosi al 77′ con il tiro di Ferri sul primo palo neutralizzato da Marietta. L’Albinoleffe reagisce e si vede negata il vantaggio nuovamente da Rovida, bravissimo in uscita a chiudere la porta a Gusu. Le due squadre, dunque, si dividono la posta in palio e conquistano un punto a testa.

CLASSIFICA

Padova 15

Renate 15

Vicenza 11

Caldiero 9

Albinoleffe 9*

Lecco 9

Trento 8

Lumezzane 8

Atalanta U 23 7

Pro Vercelli 6

Feralpisalò 6

Clodiense 5

Giana Erminio 5

Arzignano

Alcione 4

Virtus Verona 4

Triestina 3

Pro Patria 3

Pergolettese 2

Novara 2

*Una partita in più