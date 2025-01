Serie C Girone A: avanti di misura il Lumezzane sul Lecco all’intervallo, vince il Novara. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone A. Sfida di bassa classifica ma con una posta in palio altissima quella tra Caldiero Terme e Triestina. Gli ospiti sono reduci da un rendimento piuttosto positivo e vorrebbero dar continuità ai risultati ottenuti, situazione opposta per il Caldiero Terme che ha la necessità di ribaltare il momento. L’Atalanta U23 vola in casa del Trento con l’obiettivo di allungare in classifica, Sfida delicata anche quella tra Giana Erminio e Pro Vercelli.

I risultati parziali

Caldiero Terme-Triestina 0-0

Giana Erminio- Pro Vercelli 1-1 ( Stuckler D. 4′; De Marino 24′)

Lumezzane-Lecco 1-0 (Pannitteri 36′)

Novara-Virtus Verona 1-0 (Ongaro 36′)

Trento-Atalanta U23 1-2 (6′ Di Carmine, Kraja 17′; Bernasconi 22′)