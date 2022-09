Il presidente della Lega Pro e vicepresidente FIGC, Francesco Ghirelli, a margine della sua visita allo stadio Viviani in occasione della gara Potenza–Foggia ha rilasciato le seguenti parole: «Nel girone C – ha aggiunto il presidente – storicamente il più difficile della categoria, sfide come quella odierna sono ormai dei veri e propri classici. E’ bello vedere tutta questa gente allo stadio, dimostrando attaccamento e amore per il calcio. In pieno inverno le gare in Serie C potrebbero essere anticipate ad orari mattutini, questa ipotesi dipende dal prossimo consiglio di Lega, al quale parteciperà anche il presidente Macchia»