Adesso possiamo dirlo ufficialmente: si torna a giocare. Il Palermo esordirà in questo campionato di serie C partendo dal match di Teramo, domenica alle ore 15:00.

Tutte le partite del campionato di Serie C del Palermo saranno trasmesse su Eleven (qui i prezzi dell’abbonamento). Una gara di ogni giornata, però, andrà in onda in chiaro su Rai Sport.

La gara che andrà in onda in tv sarà quella tra la Juventus U23 e la Pro Sesto in programma lunedì 28 settembre alle 20:45.