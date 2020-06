Oggi vanno in scena le gare di ritorno dei playout di Serie C. Match che decreteranno chi, dopo le tre ultime classificate dei gironi della categoria (Gozzano, Rimini e Rieti), retrocederà in Serie D. Primi verdetti sono arrivati dall’Emilia Romagna, teatro delle gare iniziate alle 17:30. A Imola, forte del risultato di andata (1-2 in trasferta), l’Imolese è riuscito a conquistare la salvezza grazie allo 0-0 con l’Arzignano. Mentre è stato molto rocambolesco il match tra Pergolettese e Pianese, che ha visto la formazione toscana dilapidare l’1-3 di inizio ripresa e retrocedere in D, con l’Arzignano. I lombardi, meglio piazzati in classifica, raggiungono il 3-3, che segue allo 0-0 dell’andata, quel che basta per mantenere la Serie C.