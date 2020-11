l Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 16 Novembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL15 NOVEMBRE 2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERUCCHINI FILIPPO (PISTOIESE) per aver volontariamente colpito con un calcio un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CONSON DIEGO (POTENZA)

GUALDI LUCIANO (PRO SESTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIANCI PIETRO (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTONI LUCA (PRO PATRIA)

GERMINIO GABRIELE (FOGGIA)

CIGAGNA EMANUELE (PAGANESE)