Come si legge su “TuttoC.com” saranno 5 gli arbitri di Serie C che sono pronti alla promozione dalla C.A.N C alla C.A.N B. Ecco i direttori di gara pronti al salto in avanti:

Daniele Paterna di Teramo, quinto anno alla Can C

Matteo Marchetti di Ostia Lido, quinto anno alla Can C

Francesco Meraviglia di Pistoia, quarto anno alla Can C

Alberto Santoro di Messina, quarto anno alla Can C

Daniele De Santis di Lecce, quarto anno alla Can C