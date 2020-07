Secondo quanto riporta “Calcioweb”, ecco qui di seguito quale conformazione potrebbe avere il girone meridionale della Serie C del prossimo anno. Al momento l’unica promossa in B è la Reggina, a salutare, ma “verso il basso”, sono state anche Rieti, Rende e Bisceglie, retrocesse in Serie D. Ad essere promosse in Serie C sono state Palermo, Bitonto e Turris. Potrebbe salutare la categoria per far compagnia alla Reggina il Bari, che con il pari di ieri ha eliminato la Ternana staccando il pass per le semifinali. I pugliesi ospiteranno la Carrarese per poi giocarsi la B, in caso di finale, con la vincente di Reggiana-Novara. Potrebbero tornare in C Juve Stabia, Cosenza e Trapani, al momento impegnate nella lotta per non retrocedere in Serie B. Due di queste potrebbero far compagnia al Livorno (al momento sono Cosenza e Trapani), l’altra si giocherebbe la categoria al playout. Qualora il Bari dovesse rimanere in C e dovessero retrocedere tutte e tre le squadre dalla B, due tra Ternana, Teramo e Viterbese saluterebbero il raggruppamento affinché sia permesso il numero limite di 20 squadre. In attesa dei verdetti di playoff C e Serie B, ecco qui di seguito quello che potrebbe essere il girone meridionale di Serie C 2020-2021.

Palermo

Bitonto

Turris

Monopoli

Potenza

Catania

Catanzaro

Francavilla

Avellino

Vibonese

Casertana

Cavese

Paganese

Picerno

Sicula Leonzio

Viterbese

Teramo

Ternana

Bari

Cosenza

Trapani

Juve Stabia