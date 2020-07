La Lega è pronta a varare il protocollo per riaprire parzialmente gli stadi

«Io credo che sia un segnale per tutti. Non solo per chi gioca in casa. Credo che sia un segnale per il Paese e la gente che stiamo ripartendo, con le dovute precauzioni ma che si può fare. Oggi, leggendo i dati, credo che si sia fatto un buon lavoro e credo che bisogna dare modo a tutti gli italiani di ripartire quasi completamente. Se da qui a fine mese riuscissimo a riaprire gli stadi credo che sia un segnale forte non solo per il calcio ma per tutto il paese». Queste le parole del tecnico del Lecce ed ex rosanero Fabio Liverani intervenuto ai canali social del club. L’ex Palermo ha parlato, tra l’altro, della riapertura degli stadi.