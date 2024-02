Serie B, Volpi: «Promozione? Parma, poi Cremonese, Como o Venezia»

Sergio Volpi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi sulla Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Mi aspetto una partita dove la Sampdoria cercherà il massimo del risultato, come farà il Brescia vista la situazione. Le rondini vorranno lottare per i playoff. Sarà una partita particolare perché è cresciuto nel Brescia. Quando hai una gara contro la squadra dove sei cresciuto c’è sempre un po’ di emozione. Credo che siano stati determinanti per i risultati della Sampdoria. Purtroppo quest’anno ci sono stati tanti infortunati negli uomini più importanti. »Per la lotta alla Serie A diretta credo che il Parma sia la grande favorita. Per il secondo posto ci sono Cremonese, Como o Venezia. Una di queste tre arriverà seconda. Sarà una bella lotta fino alla fine. Chi avrà più continuità riuscirà a salvarsi o comunque raggiungere i playout. Possono riuscire ancora tutti a salvarsi. Più in difficoltà sono Lecco e Feralpisalò».