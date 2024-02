Bari, Fedele: «De Laurentiis non stima i Cannavaro»

Enrico Fedele, per anni manager di Fabio e Paolo Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle scelte del Bari e dei Cannavaro.

Di seguito le sue parole:

«Perché non c’è una grande stima verso i fratelli Cannavaro: sono solo una soluzione di facciata, la verità è che Aurelio De Laurentiis non stima il lavoro di Fabio e del fratello, lo so per certo. Pensa ad altro, come a Palladino. Inutile nascondersi dietro al dito: il rapporto con Paolo non è stato chiuso in maniera eccezionale. Se davvero De Laurentiis avesse stimato i Cannavaro, li avrebbe ingaggiati quantomeno per il Bari».