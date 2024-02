Serie B: Venezia-Modena, pari show. Il Palermo resta terzo. La classifica aggiornata

Termina 2-2 la gara della 25^ giornata di serie B tra Venezia e Modena. Un pareggio pirotecnico allo stadio “Penzo” dove i lagunari passano in vantaggio al 25′ con Tessmann, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 45’+5′ del primo tempo ci pensa Pohjanpalo su rigore a portare in vantaggio la squadra di Vanoli. Nella ripresa arriva la risposta dei canarini con Gerli al 61′.

I padroni di casa non ci stanno e al 71′ Pohjanpalo trova il raddoppio riportando avanti i suoi. Passano appena sei minuti e viene concesso un penalty alla squadra di Bianco: dal dischetto va Palumbo che in un primo momento si fa parare il tiro da Joronen ma prontamente ribadisce in rete e pareggia i conti.

Ecco la classifica aggiornata:

Parma 54

Cremonese 46

Palermo 45

Venezia 45

Como 45

Catanzaro 39

Cittadella 36

Modena 34

Brescia 33

Bari 33

Cosenza 32

Pisa 30

Reggiana 30

Sudtirol 28

Sampdoria 28

Ternana 25

Spezia 25

Ascoli 23

Feralpisalò 21

Lecco 20