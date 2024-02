Pari in Venezia-Modena, Bianco: «Una ripresa maiuscola»

Al termine del match tra Venezia e Modena, terminata con il risultato di 2-2, il tecnico dei canarini si è espresso sul match in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Dopo primo tempo nel quale siamo apparsi un po’ intimoriti dall’avversario, abbiamo disputato una ripresa di altissimo livello, meritandoci pienamente questo punto, che è molto pesante. Oggi ero un po’ corto nelle scelte, ma questa squadra ha dimostrato che chi va in campo riesce sempre a dire la sua, quando si ottiene un risultato del genere il merito è di tutta la squadra, compresi i ragazzi rimasti in panchina. Quando un giocatore è a terra gli avversari possono decidere o meno di mettere fuori la palla, quello che non accetto sono gli insulti che ha ricevuto la nostra panchina».