Serie B: un turno di squalifica per Marconi, Nedelcearu entra in diffida. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 28^ giornata

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati e le ammende al termine della 28^ giornata del campionato di Serie B. Il rosanero Nedelcearu entra in diffida, squalificato per un turno Marconi dopo l’espulsione rimediata a Brescia.

Di seguito la nota:

“b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per avere, al 40° del secondo tempo, da terra

dopo un fallo subito, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria.

114/354

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

(Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VENTURI Michael (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

VIVIANO Emiliano (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIRCATI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Decima sanzione).

DE BOER Kees Cornelis H (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MAZZOCCHI Simone (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PICKEL Charles Mongind (Cremonese)

SESTA SANZIONE

DO LAGO PONTES ESTEVES Tomas (Pisa)

SVERKO Marin (Venezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

IANNARILLI Antony (Ternana)

114/355

TERZA SANZIONE

CECCARONI Pietro (Palermo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

DI CESARE Valerio (Bari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NASTI Marco (Bari)

SETTIMA SANZIONE

BATTISTELLA Thomas (Modena)

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

DAVI Simone (Sudtirol)

DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia)

FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’)

GIOVANE Samuel (Ascoli)

GIRMA Natan (Reggiana)

MATEJU Ales (Spezia)

PORTANOVA Manolo (Reggiana)

SESTA SANZIONE

NEGRO Stefano (Cittadella)

PAGHERA Fabrizio (Brescia)

PONSI Fabio (Modena)

STOJANOVIC Petar (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BERTOLA Nicolo (Spezia)

BONNY Ange-yoan Laure (Parma)

CANDELA Antonio (Venezia)

MIHAILA Mihai Valentin (Parma)

NEDELCEARU Ionut (Palermo)

TAIT Fabian (Sudtirol)

TERZA SANZIONE

BERUATTO Pietro (Pisa)

DARBOE Ebrima (Sampdoria)

FORTE Francesco (Cosenza)

OUKHADDA Shady (Modena)

PARTIPILO Anthony (Parma)

SANTORO Simone (Modena)

114/356

SCAGLIA Filippo (Sudtirol)

TESSIORE Andrea (Cittadella)

VERDI Simone (Como)

SECONDA SANZIONE

BARRECA Antonio (Sampdoria)

CAPUANO Marco (Ternana)

IONITA Artur (Lecco)

LUNETTA Gabriel Antonio (Lecco)

NAGY Adam (Spezia)

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)

PRIMA SANZIONE

ASKILDSEN Kristoffer (Sampdoria)

BESAGGIO Michele (Brescia)

CYPRIEN Wylan Jean-clau (Parma)

LEONI Giovanni (Sampdoria)

MATINO Emmanuele (Bari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

YEPES LAUT Gerard (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GUGLIELMOTTI Davide (Lecco)

MICAI Alessandro (Cosenza)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACCURSI Salvatore (Cosenza): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato

platealmente una decisione arbitrale.

AMMONITI

SESTA SANZIONE

CORINI Eugenio (Palermo)

114/357

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PERNA Armando (Cosenza): per avere, al 49° del primo tempo, alzandosi dalla

panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano”.