Serie B: suicidio Brescia, il Parma vince 2 a 1 in rimonta e vola verso la A. La classifica aggiornata

Si è appena conclusa la gara della 29esima giornata di Serie B tra Parma e Brescia. Dopo aver concluso il primo tempo sotto di un gol per via della rete di Jallow e per l’errore dal dischetto di Benedyczak (ipnotizzato da Avella), i ducali pareggiano immediatamente nella ripresa con Man, lucido a sfruttare la disattenzione clamorosa delle rondinelle. Nel finale del secondo tempo Hard si fa espellere ingenuamente per aver applaudito, ironicamente, l’arbitro Marinelli a seguito di un’ammonizione e i padroni di casa la ribaltano con Del Prato. Il Parma vola dunque momentaneamente a +9 sulla Cremonese e vede sempre di più la promozione in Serie A.

CLASSIFICA

Parma 62

Cremonese 53

Como 52

Venezia 51

Catanzaro 48

Palermo 46

Brescia 38

Modena 36

Cittadella 36

Sudtirol 35

Pisa 34

Sampdoria 34

Bari 34

Cosenza 33

Reggiana 33

Ternana 29

Ascoli 28

Spezia 27

Feralpisalò 24

Lecco 21