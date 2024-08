Serie B Sudtirol-Salernitana 3-2: gli highlights del match

Il Südtirol ha vinto una partita emozionante contro la Salernitana per 3-2, grazie a un gol all’ultimo respiro di Rover al 96′. Dopo aver deciso il match precedente contro il Modena al 91′, Rover si è ripetuto, regalando un’altra vittoria alla sua squadra nei minuti di recupero. Nel corso della partita, Casiraghi aveva portato in vantaggio il Südtirol, ma Tongya aveva pareggiato per la Salernitana. Molina ha riportato avanti i padroni di casa, prima che Braaf trovasse nuovamente il pareggio per gli ospiti. Alla fine, però, è stato ancora una volta Rover a segnare il gol decisivo, lasciando la Salernitana a mani vuote.

Ecco gli highlights: