Serie B, Sudtirol-Modena 2-1: gli highlights del match

Al Druso di Bolzano, il Sudtirol conquista una vittoria emozionante contro il Modena in una partita ricca di colpi di scena. I padroni di casa si portano in vantaggio grazie a un gol di Mallamo, su assist del sempre decisivo Casiraghi, ma la partita si accende nel finale con momenti di grande tensione.

Il Sudtirol inizia bene, trovando il gol dell’1-0 nel primo tempo con Mallamo, bravo a sfruttare un assist di Casiraghi. Il Modena, però, non si arrende e nella ripresa riesce a pareggiare grazie a Bozhanaj, che riporta in equilibrio l’incontro.

Quando tutto sembrava destinato a un pareggio, al 90′, Rover svetta di testa e riporta in vantaggio il Sudtirol, facendo esplodere di gioia i tifosi locali. Tuttavia, il finale riserva ancora sorprese: nei minuti di recupero, Palumbo segna di testa quello che sembrava essere il gol del pareggio per il Modena. Ma dopo un’attenta revisione al VAR, il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico di Zaro, lasciando così i 3 punti al Sudtirol.

Una vittoria sudata ma preziosa per il Sudtirol, che parte con il piede giusto in questa nuova stagione, dimostrando carattere e capacità di tenere testa anche nei momenti più difficili. Il Modena esce dal campo con l’amaro in bocca, ma consapevole di aver lottato fino all’ultimo secondo.