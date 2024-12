Serie B, stangata per Possanzini. Multato il Palermo: le decisioni del Giudice Sportivo

Dopo le gare valide per la 19ª giornata di Serie B, disputate nel giorno di Santo Stefano, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni disciplinari. Tra le sanzioni, spicca l’ammenda inflitta al Palermo, punito per il comportamento dei propri tifosi durante la partita.

La società rosanero è stata multata di € 3.500,00 a causa del lancio di un petardo sul terreno di gioco e di un altro nel recinto di gioco al 1° minuto del primo tempo. Nonostante l’episodio, la sanzione è stata attenuata grazie alle disposizioni previste dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (CGS).

Vediamo nel dettaglio tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Decisioni del Giudice Sportivo – 27 dicembre 2024

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una giornata effettiva di gara:

BRIGNANI Fabrizio (Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CAPORALE Alessandro (Cosenza): intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

GHIGLIONE Paolo (Salernitana): fallo grave di gioco.

ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una giornata effettiva di gara:

HRISTOV Petko Rosenov (Spezia): comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (quinta sanzione).

NASTI Marco (Cremonese): comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Modena): comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

PUCINO Raffaele (Bari): proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (quinta sanzione).

TRIMBOLI Simone (Mantova): comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

SOCIETÀ

Ammenda di € 4.000,00: Cosenza – per il lancio di quattro petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: Palermo – per il lancio di un petardo sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco al 1° minuto del primo tempo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: Juve Stabia – per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco e un petardo nel recinto di gioco durante l’intervallo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

ALLENATORI

ESPULSI

Squalifica per due giornate effettive di gara:

POSSANZINI Davide (Mantova): per avere, al 24° minuto del secondo tempo, rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose.