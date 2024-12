Serie B, le designazioni arbitrali della 20ª giornata

La 20ª giornata di Serie B vede il Palermo impegnato in trasferta contro il Cittadella, con fischio d’inizio alle ore 17:15. Un match che si preannuncia combattuto, con i rosanero chiamati a dare continuità ai recenti risultati per mantenere viva la corsa ai playoff.

L'arbitro designato per dirigere la gara è Galipò, coadiuvato dagli assistenti Laudato e Pedone. Il quarto uomo sarà Gasperotti, mentre in sala VAR opererà Ghersini, assistito dall'AVAR Miele.

Il momento delle squadre

Il Palermo, guidato da Alessio Dionisi, si presenta a questa sfida con ambizioni di risalita in classifica. I siciliani puntano sui gol di Henry e sulla solidità difensiva capitanata da Segre, cercando di strappare punti preziosi su un campo tradizionalmente ostico come quello del Cittadella.

Dall’altra parte, il Cittadella non è squadra da sottovalutare. La formazione veneta è nota per la sua compattezza e per l’efficacia nelle situazioni da palla inattiva, elementi che potrebbero mettere alla prova il Palermo.

