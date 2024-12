Serie B, stabilito il programma delle gare gare dalla 25a alla28a giornata. Ecco quando giocherà il Palermo

Il Palermo si prepara ad affrontare quattro sfide fondamentali tra la 25ª e la 28ª giornata del Campionato di Serie BKT 2024/2025. Queste partite potrebbero rivelarsi decisive per il prosieguo della stagione, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e puntare ai playoff.

La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario degli anticipi e posticipi fino al primo weekend di marzo. Il Palermo, reduce da un periodo altalenante, sarà chiamato a dimostrare carattere e continuità in un ciclo di partite cruciali.

I rosanero inizieranno il loro percorso domenica 9 febbraio con la trasferta contro lo Spezia alle 15:00, sfida impegnativa contro una formazione ambiziosa. Il ritorno al Renzo Barbera è previsto per domenica 16 febbraio, quando il Palermo ospiterà il Mantova sempre alle 15:00, in un match fondamentale per sfruttare il fattore campo.

Sette giorni dopo, domenica 23 febbraio, i siciliani affronteranno un’altra trasferta, questa volta sul campo del Cosenza, con calcio d’inizio alle 15:00. Infine, chiuderanno il mese domenica 2 marzo, tornando a giocare in casa contro il Brescia alle 15:00, in uno scontro che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa ai playoff.

Un calendario fitto e ricco di insidie che metterà alla prova le ambizioni del Palermo, chiamato a raccogliere punti preziosi per scalare la classifica e rilanciare le proprie aspirazioni nella seconda parte della stagione.

Campionato Serie BKT 2024/2025

PROGRAMMA GARE 25ª – 28ª giornata

25a GIORNATA

Venerdì 7 febbraio 2025

ore 20.30 BRESCIA – SALERNITANA

Sabato 8 febbraio 2025

ore 15.00 COSENZA – CARRARESE

ore 15.00 FROSINONE – CATANZARO

ore 15.00 MANTOVA – SASSUOLO

ore 15.00 PISA – CITTADELLA

ore 17.15 SAMPDORIA – MODENA

Domenica 9 febbraio 2025 ore 15.00

CREMONESE – SÜDTIROL

ore 15.00 REGGIANA – CESENA

ore 15.00 SPEZIA – PALERMO

ore 17.15 JUVE STABIA – BARI

26a GIORNATA

Venerdì 14 febbraio 2025

ore 20.30 CATANZARO – CITTADELLA

Sabato 15 febbraio 2025

ore 15.00 CARRARESE – SALERNITANA

ore 15.00 MODENA – SPEZIA

ore 15.00 SASSUOLO – BRESCIA

Sabato 15 febbraio 2025

ore 15.00 SÜDTIROL – SAMPDORIA

ore 17.15 BARI – CREMONESE

Domenica 16 febbraio 2025

ore 15.00 FROSINONE – REGGIANA

ore 15.00 JUVE STABIA – COSENZA

ore 15.00 PALERMO – MANTOVA

ore 17.15 CESENA – PISA

27a GIORNATA

Venerdì 21 febbraio 2025

ore 20.30 SAMPDORIA – SASSUOLO

Sabato 22 febbraio 2025

ore 15.00 CITTADELLA – MODENA

ore 15.00 MANTOVA – BARI

ore 15.00 PISA – JUVE STABIA

ore 15.00 REGGIANA – CARRARESE

ore 17.15 CREMONESE – CESENA

Domenica 23 febbraio 2025

ore 15.00 BRESCIA – SÜDTIROL

ore 15.00 COSENZA – PALERMO

ore 15.00 SPEZIA – CATANZARO

ore 17.15 SALERNITANA – FROSINONE

28a GIORNATA

Venerdì 28 febbraio 2025

ore 20.30 SÜDTIROL – SPEZIA

Sabato 1° marzo 2025

ore 15.00 CARRARESE – CREMONESE

ore 15.00 CESENA – SALERNITANA

ore 15.00 FROSINONE – MANTOVA

ore 15.00 JUVE STABIA – CITTADELLA

ore 17.15 SASSUOLO – PISA

Domenica 2 marzo 2025

ore 15.00 CATANZARO – REGGIANA

ore 15.00 MODENA – COSENZA

ore 15.00 PALERMO – BRESCIA

ore 17.15 BARI – SAMPDORIA