Serie B: Segre entra in diffida, Van De Looi salta il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27^ giornata

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati e le ammende al termine della 27^ giornata del campionato di Serie B. Il rosanero Segre entra in diffida.

Di seguito la nota:

“b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Botond (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

VALOTI Mattia (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPORALE Alessandro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUCA Edoardo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

STRIZZOLO Luca (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).

VAN DE LOOI Tom (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PICKEL Charles Mongind (Cremonese)

VANDEPUTTE Jari (Catanzaro)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SEGRE Jacopo (Palermo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)

CARACCIOLO Antonio (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

TERZA SANZIONE

VERDE Daniele (Spezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

DI CESARE Valerio (Bari)

VENTURI Michael (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli)

CASSATA Francesco (Spezia)

GONZALEZ Facundo (Sampdoria)

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)

OTTAVA SANZIONE

BENALI Ahmad (Bari)

SETTIMA SANZIONE

DIAKITE Salim (Palermo)

PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana)

SESTA SANZIONE

ANTOV Valentin (Cremonese)

BATTISTELLA Thomas (Modena)

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro)

GHILARDI Daniele (Sampdoria)

MAJER Zan (Cremonese)

PALUMBO Antonio (Modena)

PORTANOVA Manolo (Reggiana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol)

CAMARA Drissa (Parma)

DE BOER Kees Cornelis H (Ternana)

MAZZOCCHI Simone (Cosenza)

TERZA SANZIONE

GUGLIELMOTTI Davide (Lecco)

SECONDA SANZIONE

CARBONI Franco Ezequiel (Ternana)

CASSANO Claudio (Cittadella)

SANTORO Simone (Modena)

TESSIORE Andrea (Cittadella)

PRIMA SANZIONE

MALLAMO Alessandro (Sudtirol)

TSADJOUT Frank (Cremonese)

ULLMANN Maximilian (Venezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ANTONUCCI Mirko (Cosenza)

BENEDYCZAK Adrian Dawid (Parma)

PIZZIGNACCO Semuel (Feralpisalo’)”.