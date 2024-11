Serie B: Sassuolo avanti di un gol contro la Reggiana dopo i primi 45′

Il derby emiliano tra Reggiana e Sassuolo, valido per la Serie B, vede gli ospiti in vantaggio per 1-0 al termine dei primi 45 minuti grazie a una rete di Thorstvedt nei minuti di recupero.

In una partita inizialmente equilibrata, entrambe le squadre hanno faticato a trovare spazi nelle rispettive difese, dando vita a una gara molto tattica e povera di occasioni nitide. Solo nel finale del primo tempo, i neroverdi hanno trovato il varco giusto: un’azione ben orchestrata ha portato Thorstvedt alla conclusione vincente, sbloccando il risultato proprio allo scadere.

La Reggiana cercherà di ribaltare la situazione nel secondo tempo, spinta dal pubblico di casa, mentre il Sassuolo proverà a consolidare il vantaggio per portare a casa tre punti preziosi in questo sentito confronto regionale.