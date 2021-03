Attraverso una nota del sito della “Figc” √® stato prosciolto Michele Marconi, giocatore del Pisa, che era stato accusato di aver pronunciato una frase razzista nei confronti di Obi. Di seguito la nota:

“Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Giuseppe Rotondo ha respinto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Michele Marconi. Il Procuratore Federale aveva chiesto 10 giornate di squalifica per il calciatore del Pisa, deferito per aver utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore del Chievo Verona Joel Chukmuwa Obi in occasione del match Pisa-Chievo Verona disputato lo scorso 22 dicembre e valido per la 14¬™ giornata del campionato di Serie B”.