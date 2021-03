«Derby? Come Roma-Lazio e Napoli-Roma è una gara che fa storia a sè. Io li ho giocati i derby Catania-Palermo e so benissimo cosa si prova nel viverli e prepararli. Dispiace purtroppo vedere lo stadio vuoto ma da calciatore alla fine ci sono sempre dei sentimenti e delle emozioni che ti fanno preparare la gara in maniera completamente diversa rispetto alla Vibonese, senza nulla togliere ai calabresi. L’importante è non caricarlo troppo, vivendo lo spogliatoio per conoscere bene i ragazzi e trovare la chiave giusta.

Il Palermo? Ottima squadra. Ci sarà una bella lotta tra Calapai e Crivello sulla fascia. Lucca è un attaccante puro, con una struttura fisica molto importante ed è lui lo stantuffo principale della squadra. In mezzo al campo il Palermo ha prelevato un elemento come De Rose, mi meraviglia come i rosa non stiano lottando per qualcosa di molto più importante. Nell’organico spicca, inoltre, la presenza di Odjer che è stato a Catania fino a qualche anno fa, con esperienza in categoria superiore ma salterà il derby per squalifica. Luperini è un altro giocatore importante, Accardi sente la partita da palermitano». Queste le parole dell’ex centrocampista del Catania, Giuseppe Colucci, rilasciate ai microfoni di “Corner” in onda su “Telecolor” in merito al derby tra Catania e Palermo.