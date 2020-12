Da una parte c’è la grande gioia per la seconda vittoria consecutiva, nel derby con il Vicenza, e una classifica che sorride, dall’altra la preoccupazione per i nuovi positivi registrati tra squadra e dirigenza. Ci sono Luca Maniero e Luca Ghiringhelli, che si aggiungono a quelle di Stefano Marchetti.

Il dg è asintomatico, come Ghiringhelli, mentre il portiere ha qualche linea di febbre ed è sulla via della guarigione: «Non è stato facile – spiega il tecnico Roberto Venturato – gestire questa situazione a poche ore dalla partita col Vicenza. Purtroppo è una condizione che vivono tanti club, prima uno poi l’altro. Speriamo di poterla superare senza troppi danni». Nel frattempo c’è la data del recupero della partita contro la Reggiana. Si giocherà al Mapei Stadium sabato 9 gennaio alle ore 14. Al momento il Cittadella è settimo in classifica, con venti punti all’attivo e una partita in meno.