Serie B Pisa-Palermo: arbitra Colombo. Le designazioni della 2^ giornata

Andrea Colombo è stato designato come arbitro per la sfida tra Pisa e Palermo, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. La partita si disputerà allo stadio di Pisa e avrà inizio alle 20:30.

La squadra arbitrale che affiancherà Colombo sarà composta da Trinchieri e Bahri in qualità di assistenti, mentre Mirabella sarà il quarto uomo. A supporto delle decisioni arbitrali ci sarà il VAR, gestito da Camplone, con Di Vuolo in veste di AVAR.

Di seguito le designazioni della seconda giornata:

MODENA – BARI Venerdì 23/08 h. 20.30

SCATENA

DI GIOIA – TRASCIATTI

IV: RISPOLI

VAR: MARINI

AVAR: DIONISI

SUDTIROL – SALERNITANA h. 19.30

PERENZONI

FONTANI – GALIMBERTI

IV: ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR: DIONISI

BRESCIA – CITTADELLA h. 20.30

GALIPO’

ROSSI C. – RICCIARDI

IV: GANGI

VAR: MIELE

AVAR: LONGO

CREMONESE – CARRARESE h. 20.30

GHERSINI

VIGILE – BELSANTI

IV: CAPPAI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI

PISA – PALERMO h. 20.30

COLOMBO

TRINCHIERI – BAHRI

IV: MIRABELLA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI VUOLO

SAMPDORIA – REGGIANA h. 20.30

COSSO

VOTTA – BITONTI

IV: RAMONDINO

VAR: BARONI

AVAR: PAGNOTTA

SASSUOLO – CESENA h. 20.30

MASSIMI

CARBONE – PASCARELLA

IV: MADONIA

VAR: NASCA

AVAR: MONALDI

SPEZIA – FROSINONE h. 20.30

PEZZUTO

PERETTI – PRESSATO

IV: NIGRO

VAR: GUALTIERI

AVAR: PAGANESSI

CATANZARO–JUVE STABIA Domenica 25/08 h. 20.30

RUTELLA

MINIUTTI – ARACE

IV: TOTARO

VAR: MINELLI

AVAR: ABISSO

MANTOVA – COSENZA Domenica 25/08 h. 20.30

CREZZINI

PRENNA – LUCIANI

IV: COLANINNO

VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)