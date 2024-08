Serie B, Palumbo risponde a Novakovich: all’intervallo 1 a 1 tra Modena e Bari

Si è appena concluso con il risultato di 1-1 il primo tempo di Modena-Bari, anticipo della seconda giornata di Serie B. Gara sin qui vivace e a tratti coinvolgente allo stadio Alberto Braglia, in quanto entrambe le squadre creano subito un’occasione a testa con Sibilli e Zaro. Al 17′, sul palo colpito da Pucino, Novakovich si fa trovare pronto e deposita in rete il pallone, siglando il vantaggio biancorosso. I padroni di casa reagiscono e, dopo il rigore revocato dal Var, si vedono negare il pareggio per via del doppio salvataggio di Radunovic e Benali, ma l’1-1 arriva subito dopo in quanto Palumbo segna dal dischetto dopo che il Var ha richiamato l’arbitro Scatena al monitor.

