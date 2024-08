TMW: “Pisa, Hermannsson vicinissimo alla Carrarese”

Hjotur Hermannsson si prepara ad una nuova avventura in Serie B. Il centrale difensivo classe 1995, dopo aver indossato la maglia del Pisa per tre anni, è rimasto fuori dai piani del tecnico Filippo Inzaghi e, secondo quanto raccolto Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il giocatore sarebbe ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo alla Carrarese. In queste ore è attesa la definitiva fumata bianca che permetterebbe ai toscani di affidarsi all’esperienza dell’islandese.

Continue Reading