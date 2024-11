Serie B: Palermo sesto dopo il pari a Frosinone. La classifica aggiornata

Il Palermo non va oltre l’1-1 in trasferta contro il Frosinone, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai rosanero. Nonostante il punto guadagnato, la squadra va al sesto posto in classifica con 17 punti in attesa delle gare del weekend, ma il pareggio contro una delle ultime in classifica rappresenta un’occasione persa per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Classifica Serie B

Pisa – 27 punti

Sassuolo – 25 punti

Spezia – 24 punti

Cesena – 18 punti

Cremonese – 18 punti

Palermo – 17 punti

Juve Stabia – 17 punti

Brescia – 17 punti

Sampdoria – 15 punti

Bari – 14 punti

Catanzaro – 14 punti

Carrarese – 13 punti

Reggiana – 13 punti

Salernitana – 13 punti

Mantova – 13 punti

Südtirol – 13 punti

Cittadella – 12 punti

Cosenza – 11 punti

Modena – 11 punti

Frosinone – 10 punti