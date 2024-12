Serie B, notte fonda per la Sampdoria: il Sassuolo vince 5 a 1 e mette nei guai Sottil. La classifica aggiornata

Si conclude con un sonoro 5 a 1 il posticipo della 16esima giornata di Serie B tra Sassuolo e Sampdoria. I neroverdi, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan per 6 a 1, riprendono nel migliore dei modi la scalata verso la Serie A, rifilando una manita pesantissima ai blucerchiati che può costare la panchina a mister Sottil. La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa, i quali concludono la prima frazione di gioco avanti di due reti grazie alle firme di Laurienté e Odenthal. Nella ripresa gli uomini di Fabio Grosso calano prima il poker con Pierini e Berardi e poi, dopo il gol della bandiera di Coda, realizzano la quinta marcatura grazie alla doppietta del loro numero 10. Il Sassuolo mantiene la vetta, mentre la Sampdoria rischia tantissimo.

Ecco la classifica aggiornata:

Sassuolo – 37

Pisa – 34

Spezia – 33

Bari – 24

Cremonese – 24

Cesena – 22

Juve Stabia – 22

Palermo – 21

Catanzaro – 20

Brescia – 19

Carrarese – 19

Reggiana – 18

Mantova – 18

Modena – 17

Sampdoria – 17

Salernitana – 17

Cosenza – 16

Frosinone – 16

Südtirol – 13

Cittadella – 13